Ventimila tamponi al giorno. Migliaia di prenotazioni per le prossime 24 ore (Di domenica 17 ottobre 2021) Sergio Bottari, presidente di Federfarma Toscana: "Non sono tutti no-vax. È un servizio impegnativo per noi, un lavoro straordinario che non riusciremmo a portare avanti per tempi lunghi" Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 17 ottobre 2021) Sergio Bottari, presidente di Federfarma Toscana: "Non sono tutti no-vax. È un servizio impegnativo per noi, un lavoro straordinario che non riusciremmo a portare avanti per tempi lunghi"

Advertising

iltirreno : Il presidente di Federfarma Toscana: 'Non sono tutti no-vax. È un lavoro straordinario che non riusciremmo a portar… - Rosskitty77 : RT @Carlo_A_Macc: Si meravigliano degli esiti delle assurdità … fossero davvero quattro gatti non sarebbe così … Nelle farmacie bergamasche… - MarySpes : RT @Carlo_A_Macc: Si meravigliano degli esiti delle assurdità … fossero davvero quattro gatti non sarebbe così … Nelle farmacie bergamasche… - Carlo_A_Macc : Si meravigliano degli esiti delle assurdità … fossero davvero quattro gatti non sarebbe così … Nelle farmacie berga… - zazoomblog : Nelle farmacie bergamasche tamponi boom: ventimila ogni settimana - #Nelle #farmacie #bergamasche #tamponi -