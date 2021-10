Venezia, Zanetti: «Pensiamo al nostro cammino. Fiorentina squadra aggressiva» (Di domenica 17 ottobre 2021) In conferenza stampa, Paolo Zanetti ha analizzato la sfida tra il suo Venezia e la Fiorentina in programma domani sera In conferenza stampa, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha analizzato il match di domani con la Fiorentina. GARA DECISIVA – «No perchè ci servono altri 35/37 punti per salvarci indipendentemente dalle altre. Noi dobbiamo pensare solo al nostro cammino, abbiamo una missione non facile da portare a termine. Credo che la prima parte fosse diventare competitivi e credo sia stato fatto. Da questo momento dobbiamo dimostrare di poter essere alla pari delle altre che si giocano la salvezza». INFORTUNATI – «Abbiamo perso Fiordilino che andrà purtroppo fuori lista. E’ stato davvero sfortunato. Ha avuto il problema alla spalla, ora ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) In conferenza stampa, Paoloha analizzato la sfida tra il suoe lain programma domani sera In conferenza stampa, il tecnico delPaoloha analizzato il match di domani con la. GARA DECISIVA – «No perchè ci servono altri 35/37 punti per salvarci indipendentemente dalle altre. Noi dobbiamo pensare solo al, abbiamo una missione non facile da portare a termine. Credo che la prima parte fosse diventare competitivi e credo sia stato fatto. Da questo momento dobbiamo dimostrare di poter essere alla pari delle altre che si giocano la salvezza». INFORTUNATI – «Abbiamo perso Fiordilino che andrà purtroppo fuori lista. E’ stato davvero sfortunato. Ha avuto il problema alla spalla, ora ...

