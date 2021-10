Advertising

Torresciclismo : 1.BATTISTELLA Samuele ITA @AstanaPremTech 2.HIRSCHI Marc SUI @TeamEmiratesUAE 0:05 3.RESTREPO Jonathan COL… - Jrc278 : RT @laflammerouge16: #VenetoClassic - SAMUELE BATTISTELLA WINS VENETO CLASSIC 2021 #LFRLive - Gazzetta_it : Veneto Classic, Battistella si sblocca: prima vittoria da 'pro' - CycleSportMag : Battistella wins Veneto Classic - todaycycling_tc : #VenetoClassic Samuele Battistella remporte la Veneto Classic @AstanaPremTech @samu_batti -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto Classic

La prima(da Venezia a Bassano del Grappa, 206 chilometri) della storia è di Samuele Battistella, alla prima vittoria da professionista. Un successo meritatissimo per il 22enne della Astana, ...Grande successo per la prima, vittoria in solitaria per Samuele che a due passi da casa centra la prima da professionista. Hirschi e Restrepo sul podio Un vincitore nuovo per una corsa nuova, Samuele Battistella ...Grande successo per la prima Veneto Classic, vittoria in solitaria per Samuele che a due passi da casa centra la prima da professionista. Hirschi e Restrepo sul podio Un vincitore nuovo per una corsa ...Il giovane dell’Astana Premier Tech ha vinto la prima edizione della classica veneta con un assolo solitario negli ultimi venti chilometri.