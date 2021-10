Varriale su Twitter si complimenta con il mister: "Spalletti come Sarri" (Di domenica 17 ottobre 2021) Al termine della partita tra Napoli e Torino, il giornalista Enrico Varriale ha commentato il match su Twitter. Di seguito le sue parole. "Vittoria sofferta e importante del Napoli che sale sull' ottovolante piegando il Torino grazie a Osimhen. Spalletti eguaglia il record di Sarri ed è bravo a tener su il morale di Lorenzo Insigne dopo il rigore sbagliato che ha condizionato la gara del capitano". FOTO: Imago Vittoria sofferta e importante di @sscnapoli che sale sull' ottovolante piegando @TorinoFC 1906 grazie a @victorosimhen9. #Spalletti, eguaglia il record di #Sarri ed è bravo a tener su il morale di @Lor Insigne dopo il rigore sbagliato che ha condizionato la gara del capitano.— enrico Varriale (@realVarriale) October 17, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Al termine della partita tra Napoli e Torino, il giornalista Enricoha commentato il match su. Di seguito le sue parole. "Vittoria sofferta e importante del Napoli che sale sull' ottovolante piegando il Torino grazie a Osimhen.eguaglia il record died è bravo a tener su il morale di Lorenzo Insigne dopo il rigore sbagliato che ha condizionato la gara del capitano". FOTO: Imago Vittoria sofferta e importante di @sscnapoli che sale sull' ottovolante piegando @TorinoFC 1906 grazie a @victorosimhen9. #, eguaglia il record di #ed è bravo a tener su il morale di @Lor Insigne dopo il rigore sbagliato che ha condizionato la gara del capitano.— enrico(@real) October 17, 2021

