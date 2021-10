Vangelo del giorno | Marco 10 | 35-45 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 17 ottobre 2021. - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 17 ottobre 2021. - tusciatimes : Il Vangelo della domenica, XXIX del tempo ordinario - 45acpjoe : @Valenti07151093 @Falconero1987 @sessoesarrismo Mi ricorda un passo del Vangelo; ' #Dimarco alzati e cammina ' - 80Ciaccarini : RT @cercoiltuovolto: Commento al Vangelo del 17 Ottobre 2021 - don Giovanni Berti (don Gioba) -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

ParolaSignore. Forma breve (Mc 10,42 - 45): Dalsecondo Marco Mc 10,42 - 45 In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e disse loro: 'Voi sapete che coloro i quali sono considerati i ...... C'è la classica inversioni delle parti: Noi che diventiamo il padrePadreterno! 'Concedici di ... Purtroppo, ilappunto ce lo insegna, è una realtà anche relativa al nostro essere cristiani. ...Oggi celebriamo la Festa della dedicazione del Duomo di Milano, e il Vangelo ci riporta alla festa della dedicazione del Tempio di Gerusalemme. La domanda posta a Gesù “Sei tu il Cristo?” va al cuore ...Per l'Italia anche la sfida del cammino nazionale. Il vescovo Brambilla: rinnovare il contatto con la società per dare corpo al Vangelo ascoltando il grido di tutti ...