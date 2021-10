Valter Malosti porta in scena la sua versione di Cleopatràs di Giovanni Testori e affida il monologo ad Anna Della Rosa

Advertising

EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: Cleopatràs di Giovanni Testori - - mentinfuga : Cleopatràs di Giovanni Testori - - news_rimini : Valter Malosti è Federico Fellini nella nuova opera di Matteo D’Amico, al teatro Galli - Rimini - Eventi - Antico_Egitto : Egitto, Lombardia: Valter Malosti presenta lo spettacolo Cleopatràs - - DestinazioneRim : RT @comunerimini: #Rimini Teatro Galli - Valter Malosti è Federico Fellini nella nuova opera di Matteo D’Amico ispirata a “Il Viaggio di G.… -

Ultime Notizie dalla rete : Valter Malosti

Teatro e Critica

L'innovativo registaporta in scena sul palco del teatro della triennale di Milano ' Cleopatràs ', attraverso l'espressiva e convincente interpretazione della intensa attrice Anna Della Rosa . Cleopatra ...E poi uno sguardo a due drammaturgie, quella archetipica di Amleto per Dewey Dell e la riscrittura novecentesca del mito con la Cleopatras di Testori, messa in scena da. A confermare ...Uno dei testi più “testoriani” di Testori , una delle più riuscite riscritture dello scrittore lombardo dei grandi classici e delle grandi figure della scena europea, si è rivelato uno spettacolo sbag ...In cartellone pure Paolo Conticini, Marisa Laurito, Valter Malosti ed Eros Pagni. Per la danza spiccano Gribaudi e Maccari ...