Vaccino, in Italia oltre 87,5 milioni di somministrazioni (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 87.529.825 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e aggiornati alle 17.11 di oggi. Totale con almeno una dose 46.202.539, 85,54% della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione). Totale ciclo vaccinale 43.847.511, 81,18% della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). Totale dose aggiuntiva/richiamo 581.132, 7,67 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo (persone che hanno completato la dose aggiuntiva/richiamo). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Toscana (92,3%), Molise (91,8%), Emilia Romagna (91,3%) e Provincia di Trento e Valle d’Aosta (89,8%), quella con la minore percentuale è il Lazio (83%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 87.529.825 il numero delle vaccinazioni somministrate in, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e aggiornati alle 17.11 di oggi. Totale con almeno una dose 46.202.539, 85,54% della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione). Totale ciclo vaccinale 43.847.511, 81,18% della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). Totale dose aggiuntiva/richiamo 581.132, 7,67 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo (persone che hanno completato la dose aggiuntiva/richiamo). Le regioni con la percentuale maggiore dirispetto alla dotazione sono Toscana (92,3%), Molise (91,8%), Emilia Romagna (91,3%) e Provincia di Trento e Valle d’Aosta (89,8%), quella con la minore percentuale è il Lazio (83%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: ...

Advertising

ladyonorato : Quindi in Italia si continua a somministrare ad adulti e giovanissimi un vaccino vietato per gli adolescenti sia ne… - reportrai3 : Il caso Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinale, i veri costi per l’Italia… - Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - Nuovainfoitalia : - zazoomblog : Vaccino in Italia oltre 875 milioni di somministrazioni - #Vaccino #Italia #oltre #milioni -