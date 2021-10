Vaccino covid, oltre 570mila terze dosi in Italia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 87.479.306 le dosi di Vaccino somministrate in Italia, l’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Il totale delle persone con almeno una dose è pari a 46.188.091 (l’85,52 % della popolazione over 12), Mentre ad aver completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 persone (l’81,14 % della popolazione over 12). Coloro che hanno ricevuto la terza dose sono 570.330, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 87.479.306 ledisomministrate in, l’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Il totale delle persone con almeno una dose è pari a 46.188.091 (l’85,52 % della popolazione over 12), Mentre ad aver completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 persone (l’81,14 % della popolazione over 12). Coloro che hanno ricevuto la terza dose sono 570.330, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'articolo proviene daSera.

Advertising

ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irr… - myrtamerlino : I #tamponi gratuiti a tutti costerebbero 600 milioni al mese. Soldi sottratti alla collettività per egoismo da una… - bisagnino : L'ennesimo pasticcio del Cts. Durata del green pass a rischio - CorsaroGim : RT @tempoweb: Il #Cts balla sul #greenpass Dubbi sulla durata di un anno @lefrasidiosho per #iltempodioshø -