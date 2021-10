Vaccino covid, oltre 570mila terze dosi in Italia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 87.479.306 le dosi di Vaccino somministrate in Italia, l’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Il totale delle persone con almeno una dose è pari a 46.188.091 (l’85,52 % della popolazione over 12), Mentre ad aver completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 persone (l’81,14 % della popolazione over 12). Coloro che hanno ricevuto la terza dose sono 570.330, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 87.479.306 ledisomministrate in, l’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Il totale delle persone con almeno una dose è pari a 46.188.091 (l’85,52 % della popolazione over 12), Mentre ad aver completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 persone (l’81,14 % della popolazione over 12). Coloro che hanno ricevuto la terza dose sono 570.330, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto si legge nel report pubblicato sul sito del ministero della Salute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irr… - myrtamerlino : I #tamponi gratuiti a tutti costerebbero 600 milioni al mese. Soldi sottratti alla collettività per egoismo da una… - RollaTiziano : RT @sobchak69: La gente si vaccina di più. Ma tu guarda. Con il muso lungo? #Covid #italia #vaccino - antopagi : RT @fattoquotidiano: Vaccino Covid, terza dose di vaccino per il premio Nobel Giorgio Parisi: “Fondamentale immunizzarsi, la paura è irrazi… -