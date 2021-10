Vaccini e green pass, gli Usa svelano cosa succederà in Italia (Di domenica 17 ottobre 2021) Se volete avere uno spaccato di quello che a breve accadrà in Italia, basta sintonizzare la televisione su quanto sta accadendo negli Usa. Non è vero che siamo l’unico Paese al mondo ad avere introdotto il lasciapassare verde sul luogo di lavoro. Il copyright di questa misura sanitario politica è dell’amministrazione Biden. Che prima di noi l’ha imposta – sotto forma di obbligo vaccinale – inizialmente a tutte le agenzie federali, ad esclusione dei deputati e salvando (curiosamente) la categoria dei postini, e poi l’ha estesa ai privati e in particolare alle multinazionali, grazie a una controversa operazione di “moral suasion”. La Crociata di Biden contro i non vaccinati Così come appartiene al presidente democratico Joe Biden la paternità del discorso contro i non vaccinati che ha spaccato l’America, pronunciato lo scorso 17 luglio durante una ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 17 ottobre 2021) Se volete avere uno spaccato di quello che a breve accadrà in, basta sintonizzare la televisione su quanto sta accadendo negli Usa. Non è vero che siamo l’unico Paese al mondo ad avere introdotto il lasciaare verde sul luogo di lavoro. Il copyright di questa misura sanitario politica è dell’amministrazione Biden. Che prima di noi l’ha imposta – sotto forma di obbligo vaccinale – inizialmente a tutte le agenzie federali, ad esclusione dei deputati e salvando (curiosamente) la categoria dei postini, e poi l’ha estesa ai privati e in particolare alle multinazionali, grazie a una controversa operazione di “moral suasion”. La Crociata di Biden contro i non vaccinati Così come appartiene al presidente democratico Joe Biden la paternità del discorso contro i non vaccinati che ha spaccato l’America, pronunciato lo scorso 17 luglio durante una ...

Advertising

berlusconi : Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti… - lucatelese : Bisogna far notare sommessamente, a quelli che si chiedono a cosa serva il green pass, che un anno fa, senza vaccin… - matteograndi : Compito del giorno: spiegare a NoVax e a No Green Pass che se sono liberi di uscire di casa e di andare in giro a s… - GruppoFICamera : ? Per fortuna sono pochi, anche se rumorosi. Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumen… - mario_bontempo : RT @ZiaLulli1: Vaccini. Effetto green pass sulle prime dosi: in un mese 500 mila somministrazioni in più @Corriere Passo e chiudo #Greenpa… -