Va in bagno e non esce: Cristian trovato morto a 44 anni. Lavorava 20 ore al giorno (Di domenica 17 ottobre 2021) Lavorava sempre. Cristiano Boscolo Cegion , detto Cristian Tocia , titolare dell'omonima pizzeria al taglio, in via San Marco a Chioggia (Venezia), era infaticabile. 'Anche 20 ore al giorno', ricorda ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)sempre.o Boscolo Cegion , dettoTocia , titolare dell'omonima pizzeria al taglio, in via San Marco a Chioggia (Venezia), era infaticabile. 'Anche 20 ore al', ricorda ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - kolemicos : RT @msn_italia: Va in bagno e non esce: Cristian trovato morto a 44 anni. Lavorava 20 ore al giorno - GiovanniGiuli : RT @msn_italia: Va in bagno e non esce: Cristian trovato morto a 44 anni. Lavorava 20 ore al giorno - fabpra : RT @liliaragnar: Stefano #Feltri: 'I no vax /no pass sono vivacissimi sui social,ma nel mondo reale sono 4 gatti ' #Sallusti: 'Ha vinto l'… - Urobertu : RT @msn_italia: Va in bagno e non esce: Cristian trovato morto a 44 anni. Lavorava 20 ore al giorno -