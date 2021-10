Usa, l’italiano Marchi alla guida della missione “Lucy” per lo studio degli asteroidi nell’orbita di Giove (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiama Lucy la missione della Nasa destinata a visitare in oltre un decennio ben otto asteroidi troiani e partita all’alba del 16 settembre per un viaggio di oltre sei miliardi di km partendo a bordo del razzo Atlas V 401. Fra gli scienziati presenti al lancio a Cape Canaveral, in Florida, c’era anche l’italiano Simone Marchi, astrofisico originario di Lucca, con laurea e dottorato conseguiti a Pisa, oggi ricercatore alla Space Science and Engineering Division del Southwest Research Institute di Boulder del Colorado e deputy project scientist della missione (avviata nel 2014), oltre che autore del logo della missione. “Lucy compirà incontri ravvicinati con numerosi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) Si chiamalaNasa destinata a visitare in oltre un decennio ben ottotroiani e partita all’alba del 16 settembre per un viaggio di oltre sei miliardi di km partendo a bordo del razzo Atlas V 401. Fra gli scienziati presenti al lancio a Cape Canaveral, in Florida, c’era ancheSimone, astrofisico originario di Lucca, con laurea e dottorato conseguiti a Pisa, oggi ricercatoreSpace Science and Engineering Division del Southwest Research Institute di Boulder del Colorado e deputy project scientist(avviata nel 2014), oltre che autore del logo. “compirà incontri ravvicinati con numerosi ...

