Usa, il fenomeno delle “grandi dimissioni”: in agosto 4,3 milioni di lavoratori hanno lasciato il posto. La causa più frequente è il burnout (Di domenica 17 ottobre 2021) Quasi il 3% di tutta la forza lavoro americana – 4,3 milioni di persone – ha lasciato il proprio impiego nel solo mese di agosto. Sommando anche luglio si arriva a 8,3 milioni. È il dato choc che arriva dagli Usa, dove le “grandi dimissioni” (Great Resignation o Big Quit) rappresentano un trend che non smette di crescere. Non una tendenza isolata, ma un fenomeno che travalica i settori e i confini americani, e che mette in difficoltà un numero sempre maggiore di aziende alla ricerca di lavoratori qualificati: numeri record sono stati registrati anche in Germania e nel Regno Unito. Nel solo mese di agosto, secondo gli ultimi dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro, il 2,9% dei lavoratori hanno dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Quasi il 3% di tutta la forza lavoro americana – 4,3di persone – hail proprio impiego nel solo mese di. Sommando anche luglio si arriva a 8,3. È il dato choc che arriva dagli Usa, dove le “” (Great Resignation o Big Quit) rappresentano un trend che non smette di crescere. Non una tendenza isolata, ma unche travalica i settori e i confini americani, e che mette in difficoltà un numero sempre maggiore di aziende alla ricerca diqualificati: numeri record sono stati registrati anche in Germania e nel Regno Unito. Nel solo mese di, secondo gli ultimi dati rilasciati dal Dipartimento del Lavoro, il 2,9% deidato ...

Usa, il fenomeno delle "grandi dimissioni": in agosto 4,3 milioni di lavoratori hanno lasciato il… Il Fatto Quotidiano

