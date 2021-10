Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex presidente americano Bill Clinton dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nelle prossime ore #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex presidente americano Bill Clinton dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nelle prossime ore #ANSA - PoliticaNewsNow : USA: Bill Clinton dimesso dall’ospedale - Austinmarcus992 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Bill Clinton dimesso dall'ospedale in California #BillClinton - statodelsud : Usa, Bill Clinton è stato dimesso dall’ospedale in California -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Bill

L'ex presidente americano Bill Clinton è stato dimesso dall'ospedale dell'University of California, dove era stato ricoverato giorni fa per un'infezione delle vie urinarie degenerata in setticemia. Clinton, 75 anni, era in ...