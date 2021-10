Uomini e Donne spoiler puntata di lunedì: Matteo conquistato, Maria assente, Graziano nei guai (Di domenica 17 ottobre 2021) Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne, 18 ottobre, assisteremo all’ultima parte della registrazione effettuata il 26 settembre. Dopo la cacciata di Joele, verificatasi venerdì, in tale occasione vedremo che saranno chiamati in causa gli altri due tronisti, ovvero, Matteo e Roberta. Al trono over, invece, si parlerà di Graziano e della L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 ottobre 2021) Le anticipazioni delladidi, 18 ottobre, assisteremo all’ultima parte della registrazione effettuata il 26 settembre. Dopo la cacciata di Joele, verificatasi venerdì, in tale occasione vedremo che saranno chiamati in causa gli altri due tronisti, ovvero,e Roberta. Al trono over, invece, si parlerà die della L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - marattin : Se la (assurda) polemica è che @elenabonetti ha nominato solo le donne (perché quello in quel momento le era stato… - trash_italiano : Ilaria che magari sperava di diventare la nuova GDL e invece per sempre nei risultati di ricerca su Google alla voc… - VittoriRosanna : RT @bruniluis: Si spendono molte parole sulla parità di genere. Poi si guardano i sindaci eletti delle grandi città, si guardano i ballotta… - PatCisla : RT @GiorgiaMeloni: Il 16 ottobre del 1943, 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico di Roma dalla furia nazifa… -