Un’associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone (Di domenica 17 ottobre 2021) smartphone danneggiato (Age Barros/Unsplash)È nata da poche settimana la prima associazione italiana per affermare il diritto alla riparazione degli oggetti elettronici e per promuovere la raccolta di dispositivi elettronici per la didattica a distanza: Circola.re. Una novità che punta a portare in Parlamento una proposta di legge nel giro di un anno per inchiodare i produttori di telefonia, tablet e computer. Tra i fondatori di Circola.re Fabian Thobe, fondatore della piattaforma Ricompro, che vende smartphone e dispositivi ricondizionati. “Abbiamo deciso di strutturare tre cose: la donazione di dispositivi usati senza scopi di lucro; arrivare a una proposta di legge che renda obbligatoria la riparazione dei dispositivi elettronici; armonizzare gli standard di ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021)danneggiato (Age Barros/Unsplash)È nata da poche settimana la prima associazione italiana per affermare il diritto allaoggetti elettronici e per promuovere la raccolta di dispositivi elettronici per la didattica a distanza: Circola.re. Una novità che punta a portare in Parlamento una proposta dinel giro di un anno per inchiodare i produttori di telefonia, tablet e computer. Tra i fondatori di Circola.re Fabian Thobe, fondatore della piattaforma Ricompro, che vendee dispositivi ricondizionati. “Abbiamo deciso di strutturare tre cose: la donazione di dispositivi usati senza scopi di lucro; arrivare a una proposta diche renda obbligatoria ladei dispositivi elettronici; armonizzare gli standard di ...

Advertising

walterwhiteITA : Un’associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone - Slake761 : Un'associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone - LumenWatt : Un'associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone - alexbottoni : Un'associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone - annak65649009 : @tz523 @fransock @mash_ska @elio_vito @Italia_Freeweed @Antonella_Soldo @EnricoLetta @LegaleMeglio @riccardomagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’associazione chiede Un associazione chiede una legge nazionale per la riparazione degli smartphone Wired Italia