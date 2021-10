Una pistola e un fucile a canne mozze nascosti in casa | arrestato pluripregiudicato a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021)– La Polizia di Stato nel corso della notte scorsa è intervenuta in una via del capoluogo a seguito di segnalazione arrivata al centralino di soccorso pubblico “113” di colpi d’arma da fuoco. I poliziotti della Volante, intervenuti tempestivamente presso la via segnalata, non hanno però riscontrato nulla di quanto segnalato, ad eccezione della presenza di un uomo affacciato alla finestra della propria abitazione e conosciuto dagli Agenti giacché gravato da numerosi pregiudizi di polizia in ordine a reati quali furto, rapina, estorsione, lesioni personali, violenza e resistenza a P.U. nonché per violazione alla vigente normativa in materia di sostanze stupefacenti. Chieste notizie allo stesso in merito a quanto segnalato, l’uomo ha addossato le responsabilità a dei ragazzi che poco prima avrebbero esploso dei petardi in strada per poi allontanarsi immediatamente, ...