Una decina di missionari Usa rapiti da una banda ad Haiti

Almeno una quindicina di missionari statunitensi sono stati rapiti da una banda criminale alla periferia orientale di Port-au-Prince, ad Haiti. Lo hanno reso noto fonti di sicurezza locali.

Ultime Notizie dalla rete : Una decina Una decina di missionari Usa rapiti da una banda ad Haiti Tra i 15 e i 17 missionari, tra cui anche alcuni bambini, sono nelle mani di una banda armata che, da mesi, organizza furti e rapimenti nella zona situata tra la capitale haitiana e il confine con la ...

