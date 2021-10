Un assessore per Salerno | l’appello degli rappresentanti culturali al Sindaco Napoli

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 17 ottobre 2021) di Federico?Sanguineti Che far per la cultura dicittà che ci ha quel Crescent mezzaluna? Spero che palazzone estate e inverno non finendo montagna inopportuna diventi centro studi ultramoderno che libri di ogni sorta in sé raduna. Composto di arte e musica qual tace sia per intero somma biblioteca di Monica De Santis Varata la nuova giunta comunale, agli occhi dei tanti, tantissimi che avivono di cultura e di spettacolo, è subito balzato all’occhio che la delega per quello che è senza ombra di dubbio l’assessorato più importante per una città che da anni cerca di affacciarsi all’Europa, non è stato assegnato. Al momento la delega resta nelle mani del. Decisione questa, che non piace a molti, che invece sperano che presto vengano nominato unalla cultura e allo ...