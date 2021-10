Un 33enne di Bisceglie fra i tre italiani morti in Arabia Saudita Antonio Caggianelli | ballerino

(Di domenica 17 ottobre 2021) Caduti accidentalmente in una scarpata. Sonocosì, nei pressi di Ryad, tre. Fra essi il, originario di. I tre ballerini erano impegnati, con un gruppo, in una tournée ined avevano deciso di fare un’escursione nel loro giorno libero. Una decina di persone complessivamente, a bordo di due automezzi precipitati nella scarpata.si era anche esibito, nel recente passato, alla Notte della Taranta. L'articolo Undifra i trein

Così su Facebook il sindaco di(Bat), Angelantonio Angarano, commentando la morte del ballerino e coreografo, Antonio Caggianelli. "Dover accettare che una vita così giovane possa ...La notizia ha duramente colpito la comunità d'origine deled è il sindaco diAngelantonio Angarano a farsi portavoce di questo dolore: " La scomparsa del nostro giovane concittadino ...Antonio Caggianelli, il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021, era in Arabia Saudita lo scorso venerdì. A nome di tutta la nostra Comunità ci stringiamo forte alla famiglia di Antonio ...Caduti accidentalmente in una scarpata. Sono morti così, nei pressi di Ryad, tre italiani. Fra essi il 33enne Antonio Caggianelli, ballerino, originario di Bisceglie. Do il mio consenso affinché un co ...