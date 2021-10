Udinese-Bologna | Mihajlovic furioso | che attacco ad Abisso!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 17 ottobre 2021) È un Sinisaquello che si presenta ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’. Il, infatti, ha pareggiato 1-1 contro i friulani. Nel mirino del tecnico l’episodio che ha portato al pareggio con un contatto tra Becao e Skorupski che ha favorito la rete di Beto. Queste le parole di Miha: “Io non riesco a capire come si possano decidere i match così. Come si fa a non fischiare quel fallo? Davvero il Var non poteva intervenire? Becao non può toccare Skorupski così. Anche perché credo che il rosso a Pereyra abbia cambiato il match: gli arbitri devono sempre compensare? Magari saranno squalificati ma noi abbiamo già buttato 4 punti”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.