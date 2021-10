Udinese-Bologna 1-1, Mihajlovic furioso: “Non possiamo andare avanti così, perché var non è intervenuto su gol di Beto?” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, al termine del match dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022 pareggiato 2-2 con l’Udinese, ha espresso tutta la propria rabbia per le decisioni arbitrali: “Noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per decisioni arbitrali, ma perché non l’abbiamo chiusa. Non capisco perché l’arbitro debba compensare le decisioni, con l’ammonizione di Svanberg ho dovuto tirarlo fuori dal campo. So come funzionano le cose. Sul gol preso Becao si è appoggiato sul portiere, anche con un piccolo contatto l’arbitro deve fischiare fallo. Non capisco perché il var non sia intervenuto, l’episodio è chiaro. Poi gli arbitri saranno squalificati, ma così abbiamo perso quattro punti. Non so fin quando possiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico del, Sinisa, al termine del match dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022 pareggiato 2-2 con l’, ha espresso tutta la propria rabbia per le decisioni arbitrali: “Noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per decisioni arbitrali, manon l’abbiamo chiusa. Non capiscol’arbitro debba compensare le decisioni, con l’ammonizione di Svanberg ho dovuto tirarlo fuori dal campo. So come funzionano le cose. Sul gol preso Becao si è appoggiato sul portiere, anche con un piccolo contatto l’arbitro deve fischiare fallo. Non capiscoil var non sia, l’episodio è chiaro. Poi gli arbitri saranno squalificati, maabbiamo perso quattro punti. Non so fin quando...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Udinese *1-1 Bologna *(Beto 82') #SSFootball - BBST15 : #SerieA ???? FT: Empoli 1-4 Atalanta FT: Cagliari 3-1 Sampdoria FT: Genoa 2-2 Sassuolo FT: Udinese 1-1 Bologna - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Exploit esterno per l’Atalanta, pari tra Genoa e Sassuolo (in extremis) e tra Udinese e Bologna… - sportface2016 : #SerieA | #UdineseBologna 1-1, #Mihajlovic furioso: 'Non possiamo andare avanti così, perché var non è intervenuto… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Atalanta 4-1 a Empoli, pari Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna -… -