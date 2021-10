Udinese-Bologna 1-1: Beto risponde a Barrow (Di domenica 17 ottobre 2021) Si conclude con un 1-1 la sfida della Dacia Arena fra Udinese e Bologna. Dopo un primo tempo abbastanza incolore, ci ha pensato Barrow a sbloccare il tabellino. L’Udinese non ha mollato ed è riuscito a pareggiare la gara con la seconda rete consecutiva del portoghese Beto. Come sono scese in campo le squadre? Gotti schiera gli stessi uomini visti due settimane fa a Genova. Silvestri tra i pali, terzetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo i cinque saranno Larsen, Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. In avanti Beto e Deulofleu. Il Bologna opta solo un campo rispetto alla partita vinta contro la Lazio, Binks al posto di Medel Per il resto scenfono in campo i fedelissimi di Sinisa Mihajlovic, tra cui spiccano le due punte Arnautovic e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 ottobre 2021) Si conclude con un 1-1 la sfida della Dacia Arena fra. Dopo un primo tempo abbastanza incolore, ci ha pensatoa sbloccare il tabellino. L’non ha mollato ed è riuscito a pareggiare la gara con la seconda rete consecutiva del portoghese. Come sono scese in campo le squadre? Gotti schiera gli stessi uomini visti due settimane fa a Genova. Silvestri tra i pali, terzetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo i cinque saranno Larsen, Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. In avantie Deulofleu. Ilopta solo un campo rispetto alla partita vinta contro la Lazio, Binks al posto di Medel Per il resto scenfono in campo i fedelissimi di Sinisa Mihajlovic, tra cui spiccano le due punte Arnautovic e ...

