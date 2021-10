Udinese | Beto | «Punto molto importante per noi Mi sto adattando alla Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Norbertoha parlato dopo il pareggio contro il Bologna, arrivato grazie ad un suo gol Norbertoha parlato dopo il pareggio contro il Bologna. Le sue parole aTv. «Questoper noi e per la squadra. Penso che quando siamo rimasti in dieci abbiamo cambiato mentalità, siamo stati più compatti e più uniti, siamo contenti di questo. Abbiamo giocato la prima frazione con poca intensità e senza fare il nostro gioco, nel secondo tempo invece siamo tornati in campo con la voglia di vincere ad ogni costo nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo lottato finofine e questa è la mentalità giusta. Mi sto ancoraal calcio italiano e al gioco dell’ma mi sono ...