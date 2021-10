Twitch risponde alle accuse sull’uscita dei dati sensibili (Di domenica 17 ottobre 2021) Twitch risponde alle accuse riguardanti al furto dei dati confermato lo scorso 6 ottobre. Dopo averlo confermato, ha cercato di rassicurare gli utenti preoccupati. TwitchL’odissea di Twitch non sembra avere fine. L’enorme furto di dati, poi confermato da Twitch stesso mercoledì scorso, 6 ottobre, è stato uno degli eventi che più hanno fatto discutere delle ultime settimane per quanto riguarda la famosa piattaforma, famosa anche per i molti “simil podcast” da parte di personaggi famosi. In parte forse perché è stato possibile entrare nel portafoglio virtuale degli streamerentrare nel portafoglio virtuale degli streamer, e quindi avere una immagine precisa e dettagliata di quali è soprattutto QUANTI soldi muove la piattaforma. E in parte ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)riguardanti al furto deiconfermato lo scorso 6 ottobre. Dopo averlo confermato, ha cercato di rassicurare gli utenti preoccupati.L’odissea dinon sembra avere fine. L’enorme furto di, poi confermato dastesso mercoledì scorso, 6 ottobre, è stato uno degli eventi che più hanno fatto discutere delle ultime settimane per quanto riguarda la famosa piattaforma, famosa anche per i molti “simil podcast” da parte di personaggi famosi. In parte forse perché è stato possibile entrare nel portafoglio virtuale degli streamerentrare nel portafoglio virtuale degli streamer, e quindi avere una immagine precisa e dettagliata di quali è soprattutto QUANTI soldi muove la piattaforma. E in parte ...

Twitch Hackerato, 125GB di dati sensibili a rischio i dati degli utenti Da parte sua, Twitch non ha detto niente sulla questione, quindi dovremo aspettare e vedere come il servizio di streaming di proprietà di Amazon risponde alla perdita di dati. Ci aspetteremmo di ...

Twitch risponde alle accuse sull’uscita dei dati sensibili Computer Magazine Twitch conferma: nessun furto di password Twitch ha comunicato che gli autori dell'intrusione di inizio mese non hanno rubato le password degli utenti, né i dati delle carte di credito.

