Tumori | l’Asl avvia campagna di prevenzione | 90 tappe | si parte dal Fortore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidei: da mercoledì ambulatorio itinerante per l’effettuazione di mammografia ed altri esami a bordo. Sidale si prevedono 90su tutto il territorio della provincia Mercoledì prossimo, 20 ottobre,l’intenso programma gratuito di screening oncologici per ladei trepiù diffusi nella popolazione adulta: del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. L’iniziativa promossa daldi Benevento prevede un “tour” che sarà effettuato con una stazione mobile itinerante, fornita di ambulatori e personale sanitario a bordo, per l’esecuzione di mammografie, pap test e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto. La prima tappa sarà San ...