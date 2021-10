Tu sì que vales: ecco chi è la donna con la bocca più grande al mondo (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella puntata di ieri sera, tra tanti talenti, a Tu sì que vales è arrivata la donna con la bocca più grande al mondo: ecco chi è La donna con la bocca più grande al mondo si è presentata nel programma di Tu sì que vales. Ai giudici ha detto che avrebbe cantato Think di Aretha Franklin, anche se Gerry Scotti non era del tutto convinto visto che la donna sorrideva. E Samantha Ramsdell, 31 anni, originaria di New York, con più di 100 mila followers sul suo profilo Instagram ha cominciato a cantare per poi, all’improvviso fermarsi. Dopo aver cantato il ritornello, la donna ha aperto un cestino e ha mostrato che dentro vi era del cibo come ciambelle, cornetti e altri dolci ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Nella puntata di ieri sera, tra tanti talenti, a Tu sì queè arrivata lacon lapiùalchi è Lacon lapiùalsi è presentata nel programma di Tu sì que. Ai giudici ha detto che avrebbe cantato Think di Aretha Franklin, anche se Gerry Scotti non era del tutto convinto visto che lasorrideva. E Samantha Ramsdell, 31 anni, originaria di New York, con più di 100 mila followers sul suo profilo Instagram ha cominciato a cantare per poi, all’improvviso fermarsi. Dopo aver cantato il ritornello, laha aperto un cestino e ha mostrato che dentro vi era del cibo come ciambelle, cornetti e altri dolci ...

