Trieste, al presidio contro il Green pass anche Enrico Montesano, già noto per le battaglie contro il 5G – Il video (Di domenica 17 ottobre 2021) Attore e regista, Enrico Montesano ormai da tempo è diventato uno dei volti di quell'universo multimorfe che negli ultimi giorni ha trovato nel porto di Trieste un punto di incontro. Durante la giornata di ieri si è presentato davanti al presidio dei portuali che protestavano contro l'introduzione del Green pass per accedere al luogo del lavoro. Dopo quasi 40 anni di cinema italiano, Montesano dal 2020 si è dedicato a diverse battaglie che abbiamo imparato a conoscere dall'inizio della pandemia: dall'abolizione del 5G alle teorie complottiste sui vaccini. Lo scorso giugno aveva pubblicato un video in cui affermava che il sangue donato dai vaccinati veniva ...

