Triathlon, Campionati Italiani Olimpici: Alice Betto continua a mietere successi, nelle U23 vince Bianca Seregni (Di domenica 17 ottobre 2021) Alice Betto non smette di stupire e prosegue nella sua scia di successi. Dopo aver fatto suo il titolo nella distanza sprint a Cervia, l’atleta appartenente alle Fiamme Oro completa la doppietta tricolore della stagione 2021 trionfando anche nei Campionati Italiani di Triathlon Olimpico disputati oggi a Lignano Sabbiadoro. Non va dimenticato come Alice Betto abbia centrato anche il settimo posto ai Giochi Olimpici di Tokyo, e oggi ha messo la ciliegina sulla torta della sua annata, tagliando il traguardo da sola, precedendo Verena Steinhauser (Fiamme Oro) per 12 secondi, ed Alessandra Tamburri (Minerva Roma) per 38, al suo primo podio assoluto nella distanza olimpica. Quarta posizione finale a 1:06 per Bianca ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)non smette di stupire e prosegue nella sua scia di. Dopo aver fatto suo il titolo nella distanza sprint a Cervia, l’atleta appartenente alle Fiamme Oro completa la doppietta tricolore della stagione 2021 trionfando anche neidiOlimpico disputati oggi a Lignano Sabbiadoro. Non va dimenticato comeabbia centrato anche il settimo posto ai Giochidi Tokyo, e oggi ha messo la ciliegina sulla torta della sua annata, tagliando il traguardo da sola, precedendo Verena Steinhauser (Fiamme Oro) per 12 secondi, ed Alessandra Tamburri (Minerva Roma) per 38, al suo primo podio assoluto nella distanza olimpica. Quarta posizione finale a 1:06 per...

