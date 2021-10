Treviglio, nei controlli per la movida i carabinieri arrestano un ricercato per rapina. (Di domenica 17 ottobre 2021) Treviglio. Per garantire un più efficace controllo del territorio, anche in relazione all’aumentata presenza delle persone a Treviglio con il passaggio in zona bianca, i carabinieri della compagnia di Treviglio hanno intensificato i controlli. Nel corso dell’ultimo servizio svolto nella serata di sabato 16 ottobre, in cui sono stati complessivamente impiegati una decina di carabinieri, tra cui i militari delle squadre di intervento operativo provenienti da Milano, i controlli eseguiti lungo le strade e piazze del centro, hanno interessato diversi veicoli e persone. Alle 22 in piazza Monsignor Portaluppi è scoppiata una lite tra tre ragazzi. Il motivo scatenante pare sia per un’avance di troppo fatta da uno di loro ad una ragazza del gruppo. I ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021). Per garantire un più efficace controllo del territorio, anche in relazione all’aumentata presenza delle persone acon il passaggio in zona bianca, idella compagnia dihanno intensificato i. Nel corso dell’ultimo servizio svolto nella serata di sabato 16 ottobre, in cui sono stati complessivamente impiegati una decina di, tra cui i militari delle squadre di intervento operativo provenienti da Milano, ieseguiti lungo le strade e piazze del centro, hanno interessato diversi veicoli e persone. Alle 22 in piazza Monsignor Portaluppi è scoppiata una lite tra tre ragazzi. Il motivo scatenante pare sia per un’avance di troppo fatta da uno di loro ad una ragazza del gruppo. I ...

