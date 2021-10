Trento, sei magistrati vicentini indagati per abuso d’ufficio. L’ex senatore: “Insabbiarono le mie denunce a medici e loro consulenti” (Di domenica 17 ottobre 2021) Sei magistrati vicentini sono indagati per abuso d’ufficio a Trento. La notizia è divenuta pubblica perchè la richiesta di archiviazione della Procura è stata respinta dal gip Claudia Miori, che ha disposto nuove indagini per valutare la fondatezza delle accuse mosse da Renato Ellero, 77 anni, avvocato già docente universitario di diritto penale a Padova e senatore della Lega Nord. La vicenda si protrae da sei anni ed è iniziata quando il professore fu colpito da un principio di ictus, che gli ha provocò la paresi di una parte del corpo. Lamentò di essere rimasto vittima di “lesioni colpose gravissime” per un caso di malasanità, ma anche di malagiustizia. Finora però non è riuscito ad ottenere ragione, nonostante le numerose denunce alla magistratura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Seisonoper. La notizia è divenuta pubblica perchè la richiesta di archiviazione della Procura è stata respinta dal gip Claudia Miori, che ha disposto nuove indagini per valutare la fondatezza delle accuse mosse da Renato Ellero, 77 anni, avvocato già docente universitario di diritto penale a Padova edella Lega Nord. La vicenda si protrae da sei anni ed è iniziata quando il professore fu colpito da un principio di ictus, che gli ha provocò la paresi di una parte del corpo. Lamentò di essere rimasto vittima di “lesioni colpose gravissime” per un caso di malasanità, ma anche di malagiustizia. Finora però non è riuscito ad ottenere ragione, nonostante le numerosealla magistratura ...

