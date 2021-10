Tre italiani morti in incidente a Ryad, anche ballerino (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Tra loro anche il ballerino di Bisceglie (Barletta Andria Trani), Antonio Caggianelli, di 33 anni. Lo si apprende da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Tresonoin unnel deserto a, in Arabia Saudita. Tra loroildi Bisceglie (Barletta Andria Trani), Antonio Caggianelli, di 33 anni. Lo si apprende da ...

