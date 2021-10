Tre ballerini italiani muoiono in un incidente in Arabia Saudita. Facevano parte del corpo di ballo del musical “Aggiungi un posto a tavola” (Di domenica 17 ottobre 2021) Fra le vittime Antonio Caggianelli, affermato danzatore e coreografo. Deceduto anche un uomo del posto. Le auto della comitiva in gita nel deserto sono precipitate in una scarpata. Ferito gravemente anche un altro passeggero italiano Leggi su lastampa (Di domenica 17 ottobre 2021) Fra le vittime Antonio Caggianelli, affermato danzatore e coreografo. Deceduto anche un uomo del. Le auto della comitiva in gita nel deserto sono precipitate in una scarpata. Ferito gravemente anche un altro passeggero italiano

Advertising

repubblica : Incidente nel deserto in Arabia Saudita, muoiono tre ballerini italiani - repubblica : Incidente nel deserto, muoiono tre ballerini italiani in Arabia Saudita - RaiNews : Erano tre ballerini professionisti - infoitinterno : Tre ballerini italiani morti nel deserto - infoitinterno : Chi erano i tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita. Il mondo dello spettacolo in lutto -