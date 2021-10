Tra spaccature | tensioni e minacce | la situazione al porto di Trieste

(Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Giornalisti accerchiati da decine di persone che manifestano contro il green pass e coperti d'insulti a. Solo l'intervento di alcuni portuali, tra cui l'ex portavoce del Clpt, che hanno invitato alla calma, ha permesso che laal varco 4 delditornasse tranquilla dopo momenti di tensione. In una nota comune Cgil, Cisl e Uil dichiedono che "si liberi il" da chi sta svolgendo il presidio no green pass in questi giorni. "Le legittime manifestazioni di dissenso devono essere garantite - si legge nel documento - ma non possono impedire a une a una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro. Quelle persone che hanno dimostrato solidarietà a quei lavoratori portuali in presidio facciano un ...

Advertising

lievemente : @valy_s Valeria, non creare spaccature tra destra e sinistra. Sai bene che sono solo postazioni dell'emiciclo. È un… - StefanoBergo : @antonellacirce1 @valy_s @myrtamerlino Io credo che sia grave che buona parte Dell informazione da un anno e mezzo… - robertorru1 : @LeonardoCaciopp @Veg_Markuz @leandro_cossu @NatjusLDB Siamo alle solite. La solita inerzia dei confederati di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra spaccature

Con il passare delle ore emerge in modo sempre più netto la fratturai portuali e i 'duri e puri' del movimento no - green pass. 'Se siamo così pochi non riusciamo a fermare il porto. Allora non ...Related Posts Scurcola, Mammarella a De Simone: ci sononella… 3 ore fa Cliccare nel video sottostante per la sequenza fotografica degli interventi: https://www.confinelive.it/wp - ...A proposito di Beppe Grillo: che ruolo deve avere nel M5S? Nel frattempo dobbiamo costruire le condizioni per essere noi la guida di questo campo in vista delle Politiche». Il tampone gratis deve esse ...Linda Licari: “Non siamo responsabili delle dimissioni della segretaria Mezzapelle”. Le dimissioni della segretaria del circolo territoriale di Marsala ...