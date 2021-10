Torino al ballottaggio, i due sfidanti Lo Russo e Damilano ai seggi. Il candidato Pd: “Speriamo in affluenza significativa” (Di domenica 17 ottobre 2021) I due candidati alle amministrative di Torino, Stefano Lo Russo per il centrosinistra e Paolo Damilano per il centrodestra, sono andati a votare nei rispettivi seggi. Damilano è stato accompagnato da tutta la famiglia, figli e genitori, mentre Lo Russo è andato da solo. “Sicuramente è una giornata molto importante per Torino e lo è anche per me, non nego l’emozione, Speriamo in un’affluenza significativa” ha detto il candidato del Pd L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) I due candidati alle amministrative di, Stefano Loper il centrosinistra e Paoloper il centrodestra, sono andati a votare nei rispettiviè stato accompagnato da tutta la famiglia, figli e genitori, mentre Loè andato da solo. “Sicuramente è una giornata molto importante pere lo è anche per me, non nego l’emozione,in un’” ha detto ildel Pd L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

