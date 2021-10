Tifosi della Roma furiosi con Orsato: “Perchè non hai concesso il vantaggio sul rigore?” (Di domenica 17 ottobre 2021) Alla fine del primo tempo l’arbitro veneto Daniele Orsato ha fischiato un calcio di rigore alla Roma per fallo del portiere Szcz?sny su Mkhitaryan, ma c’è stato un però, ovvero due secondi dopo il contatto, l’attaccante Abraham aveva messo in rete dopo un rimpallo nell’area piccola di rigore bianconera. Orsato ha fischiato subito il calcio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ziliani attacca la Juve e Orsato Accordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend La Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Alla fine del primo tempo l’arbitro veneto Danieleha fischiato un calcio diallaper fallo del portiere Szcz?sny su Mkhitaryan, ma c’è stato un però, ovvero due secondi dopo il contatto, l’attaccante Abraham aveva messo in rete dopo un rimpallo nell’area piccola dibianconera.ha fischiato subito il calcio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ziliani attacca la Juve eAccordo trae Napoli per Milik, Dzeko si avvicina alla Juventus E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Labatte la Fiorentina, il punto sulla domenica di Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A ...

