The Walking Dead avrà il suo nuovo spin off | quello che si sa su Tales of The Walking Dead

Mentre la serie principale sta portando avanti il suo lungo e grande finale raccontato nella 11esima stagione, l'universo di The Walking Dead non smette di allargarsi ed è pronto a fornire ai tanti milioni di fan delle avventure nuove di zecca su di alcuni personaggi già visti nella lunghissima serie e su di altri nuovi di zecca. Si chiamerà Tales of The Walking Dead la nuova serie dell'universo narrativo degli zombie più famosi del mondo e sarà formata per l'appunto da una nuova antologia di racconti. Tutto quello che sappiamo sul nuovo prodotto. Tales of The Walking Dead: il nuovo progetto ...

