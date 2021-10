THE VOICE SENIOR: IL TALENT DI ANTONELLA CLERICI PREMIATO CON TRE PUNTATE IN PIÙ (ANTEPRIMA) (Di domenica 17 ottobre 2021) ANTEPRIMA – Dopo il grande successo dello scorso autunno, torna su Rai1 The VOICE SENIOR, il TALENT rivelazione condotto da ANTONELLA CLERICI. La seconda stagione prenderà il via venerdì 26 novembre, in prima serata su Rai1. Nella giuria di The VOICE SENIOR ritroveremo Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. New entry Orietta Berti. “Stiamo facendo le selezioni per i concorrenti: oltre la bravura e la capacità canora, quello che cerchiamo sono belle storie personali, che racconteremo nella zona dei divanetti, che quest’anno saranno più articolate“, ha raccontato ANTONELLA CLERICI in una recente intervista. Il TALENT show condotto dalla CLERICI debuttò con quasi 4,5 milioni di ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 17 ottobre 2021)– Dopo il grande successo dello scorso autunno, torna su Rai1 The, ilrivelazione condotto da. La seconda stagione prenderà il via venerdì 26 novembre, in prima serata su Rai1. Nella giuria di Theritroveremo Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. New entry Orietta Berti. “Stiamo facendo le selezioni per i concorrenti: oltre la bravura e la capacità canora, quello che cerchiamo sono belle storie personali, che racconteremo nella zona dei divanetti, che quest’anno saranno più articolate“, ha raccontatoin una recente intervista. Ilshow condotto dalladebuttò con quasi 4,5 milioni di ...

