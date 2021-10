The Batman, Robert Pattinson indossò il costume di Val Kilmer ai provini (Di domenica 17 ottobre 2021) Il regista di The Batman e Robert Pattinson hanno rivelato che l'attore indossò il costume di Val Kilmer per gli screen test del film. Il DC FanDome non ci ha regalato solo un nuovo trailer di The Batman, ma anche tante curiosità sul film, e una di queste riguarda i primi screen test con Robert Pattinson, che ha girato le scene con indosso il costume di Val Kilmer. Quale metodo migliore per farsi l'idea di come può essere un attore nei panni di un supereroe del fargli indossare il costume che fu in precedenza di un suo collega? A quanto pare non ve ne sono, perché è esattamente ciò che è successo in occasione dei primi screen test per The Batman. Durante il DC … Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Il regista di Thehanno rivelato che l'attoreildi Valper gli screen test del film. Il DC FanDome non ci ha regalato solo un nuovo trailer di The, ma anche tante curiosità sul film, e una di queste riguarda i primi screen test con, che ha girato le scene con indosso ildi Val. Quale metodo migliore per farsi l'idea di come può essere un attore nei panni di un supereroe del fargli indossare ilche fu in precedenza di un suo collega? A quanto pare non ve ne sono, perché è esattamente ciò che è successo in occasione dei primi screen test per The. Durante il DC …

