The Batman: il Main Trailer in occasione della Dc FanDome (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci siamo quasi, il 2022 è sempre più vicino, e con lui anche il nuovo film dedicato a Batman, che vede Robert Pattinson ( l’imminente “Tenet”, “The Lighthouse”, “Good Time”), nei panni dell’eroe che combatte per difendere la libertà. Il 16/10/2022, in occasione della Dc FanDome 2021, Warner Bros ha finalmente rilasciato il Trailer doppiato in italiano del film diretto da Matt Reeves ( i film ” Il pianeta delle scimmie). Nel Trailer, a un ritmo incalzante, abbiamo una panoramica quasi completa di tutto il cast: al fianco di Robert Pattinson, che sembra veramente molto credibile come Batman, e che pare voglia dare una connotazione decisamente più creepy anche a Bruce Wayne; troviamo un’affascinantissima Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Ci siamo quasi, il 2022 è sempre più vicino, e con lui anche il nuovo film dedicato a, che vede Robert Pattinson ( l’imminente “Tenet”, “The Lighthouse”, “Good Time”), nei panni dell’eroe che combatte per difendere la libertà. Il 16/10/2022, inDc2021, Warner Bros ha finalmente rilasciato ildoppiato in italiano del film diretto da Matt Reeves ( i film ” Il pianeta delle scimmie). Nel, a un ritmo incalzante, abbiamo una panoramica quasi completa di tutto il cast: al fianco di Robert Pattinson, che sembra veramente molto credibile come, e che pare voglia dare una connotazione decisamente più creepy anche a Bruce Wayne; troviamo un’affascinantissima Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di ...

