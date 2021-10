The Batman con Robert Pattinson: il main trailer italiano finalmente disponibile (Di domenica 17 ottobre 2021) In occasione del DC FADNOME 2021, la Warner Bros. Pictures ha rilasciato il main trailer italiano di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman. Per vederlo nelle sale cinematografiche dovremo aspettare il 2022 ma il trailer manda i cuori in fibrillazione, perché mostra il vigilante e detective di Gotham City più intenso che mai. The Batman main trailer @Warner Bros. PicturesAl fianco di Pattinson troviamo Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano in quello di Edward Nashton. Jeffrey Wright è James Gordon del GCPD; John Turturro Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson. E ancora: ... Leggi su funweek (Di domenica 17 ottobre 2021) In occasione del DC FADNOME 2021, la Warner Bros. Pictures ha rilasciato ildi Thedi Matt Reeves connei panni di Bruce Wayne/. Per vederlo nelle sale cinematografiche dovremo aspettare il 2022 ma ilmanda i cuori in fibrillazione, perché mostra il vigilante e detective di Gotham City più intenso che mai. The@Warner Bros. PicturesAl fianco ditroviamo Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano in quello di Edward Nashton. Jeffrey Wright è James Gordon del GCPD; John Turturro Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson. E ancora: ...

Advertising

WarnerBrosIta : È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman - _mvmbles : Io non vorrei dire ma nel 2008 dopo che uscì Twilight la vendita di quei Rayban ?????? e dopo il trailer di The Batman… - hpr7 : RT @WarnerBrosIta: È tempo di Vendetta. Guarda subito il nuovo trailer di The Batman. Solo al cinema dal 3 marzo 2022. #TheBatman https://t… - Draghidottone : RT @Dio: Ama il prossimo tuo come se fosse il nuovo trailer di The Batman. - JustNerd_IT : The Flash: online il nuovo trailer del film (e c'è anche il #Batman di Michael Keaton) - Leggi l'articolo completo… -