Terza vittoria dopo tre giornate: Givova Scafati a punteggio pieno (Di domenica 17 ottobre 2021) Terza vittoria dopo altrettante giornate di campionato per la Givova Scafati, che nell’anticipo del terzo turno di andata del girone rosso del campionato di serie A2, si è imposta anche al PalaPentassuglia di Brindisi contro la neopromossa Next Nardò, imponendosi 72-80. Primo quarto a parte, per la restante parte dell’incontro i gialloblù hanno condotto le ostilità e menato le danze, senza mai dare l’impressione di poter cedere sotto i colpi dei pericolosi Ferguson, Thomas e Fallucca. Il parziale del secondo quarto (13-29) alla fine si è rivelato decisivo, oltre ad essere l’unico che i salernitani hanno fatto proprio: lo scarto è stato infatti tale e tanto da permettere loro di conquistare il successo e i due punti in palio. Nonostante l’indisponibilità di Raucci (a referto solo per ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 ottobre 2021)altrettantedi campionato per la, che nell’anticipo del terzo turno di andata del girone rosso del campionato di serie A2, si è imposta anche al PalaPentassuglia di Brindisi contro la neopromossa Next Nardò, imponendosi 72-80. Primo quarto a parte, per la restante parte dell’incontro i gialloblù hanno condotto le ostilità e menato le danze, senza mai dare l’impressione di poter cedere sotto i colpi dei pericolosi Ferguson, Thomas e Fallucca. Il parziale del secondo quarto (13-29) alla fine si è rivelato decisivo, oltre ad essere l’unico che i salernitani hanno fatto proprio: lo scarto è stato infatti tale e tanto da permettere loro di conquistare il successo e i due punti in palio. Nonostante l’indisponibilità di Raucci (a referto solo per ...

Advertising

Azzurri : #Under21 ?? RISULTATO FINALE ???????? #BosniaItalia 1??-2?? ?? #Okoli 19’, #Vignato 27’, Barišic 79’ ?? Terza vittoria… - megabasket : Esplode la gioia al Carnera! Terza vittoria consecutiva - LegnanoBasket : Le parole di coach Riccardo Eliantonio dopo la terza vittoria consecutiva dei Knights - Jordi_M_B : RT @legabasketfem: Colpaccio di Campobasso al PalaDozza e prima vittoria in campionato per Faenza ?? nella terza giornata della Techfind Ser… - tvoggi : BASKET A2, TERZA VITTORIA DI FILA E PRIMATO IN CLASSIFICA PER LA GIVOVA SCAFATI Terza vittoria dopo altrettante gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza vittoria Udinese Bologna: Gotti 'Alzare il livello sotto tutti gli aspetti' La vittoria manca dalla terza giornata e in casa sono arrivati due ko, quanto contate anche sul fattore Dacia Arena per la gara di domani? 'La spinta del pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi ...

Tornano i tifosi, torna la vittoria: Savino Del Bene batte Bergamo Anche nella terza frazione di gara comincia meglio Bergamo, che si porta avanti sul 3 - 6. Un bell'attacco in diagonale di Natalia e un muro di Alberti portano la Savino Del Bene sul - 1 (5 - 6). ...

Givova Scafati: La terza vittoria in campionato passa per Nardò Il Gazzettino Vesuviano A Monfalcone terza sconfitta consecutiva per Bernareggio di Cristiano Comelli – Terza partita, terza sconfitta. Nonostante un’ottima prova, la Lissone Interni Bernareggio esce a mani vuote dal parquet della Pontoni Falconstar Monfalcone. La vittoria dei ...

SBK, Scott Redding: “Da eroe a spauracchio in curva” Alla partenza Toprak Razgatlioglu si è subito messo in testa dopo la prima curva. Scott Redding cade in gara-1 Superbike in Argentina, risale in moto e chiude 9°. Doveva essere un sabato di Superbike ...

Lamanca dallagiornata e in casa sono arrivati due ko, quanto contate anche sul fattore Dacia Arena per la gara di domani? 'La spinta del pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi ...Anche nellafrazione di gara comincia meglio Bergamo, che si porta avanti sul 3 - 6. Un bell'attacco in diagonale di Natalia e un muro di Alberti portano la Savino Del Bene sul - 1 (5 - 6). ...di Cristiano Comelli – Terza partita, terza sconfitta. Nonostante un’ottima prova, la Lissone Interni Bernareggio esce a mani vuote dal parquet della Pontoni Falconstar Monfalcone. La vittoria dei ...Alla partenza Toprak Razgatlioglu si è subito messo in testa dopo la prima curva. Scott Redding cade in gara-1 Superbike in Argentina, risale in moto e chiude 9°. Doveva essere un sabato di Superbike ...