Terrore in Olanda, crolla la tribuna dei tifosi del Vitesse (Di domenica 17 ottobre 2021) NIMEGA (Olanda) - Terrore a conclusione della gara di oggi tra Nec Nijmegen e Vitesse , valida per la nona giornata del campionato olandese e vinta dagli ospiti per 1 - 0. A fine partita i giocatori ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) NIMEGA () -a conclusione della gara di oggi tra Nec Nijmegen e, valida per la nona giornata del campionato olandese e vinta dagli ospiti per 1 - 0. A fine partita i giocatori ...

Advertising

AdrianoStabile : Terrore in #Olanda, per fortuna senza feriti #Eredivisie - mrandroid02 : Terrore in Olanda, crolla la tribuna dei tifosi del Vitesse - sportli26181512 : Terrore in Olanda, crolla la tribuna dei tifosi del Vitesse: Grande spavento sul campo del Nec, dove ha ceduto una… -