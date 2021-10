Tennis, Vesuvio Cup: vince l’olandese Tallon Griekspoor (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – l’olandese Tallon Griekspoor conferma il suo stato di grazie anche allo Sporting Poseidon di Ercolano (Napoli) e dopo i successi di Murcia (Spagna) e Napoli, si porta a casa anche il challenger Atp 80 Vesuvio Cup. Bastano due set al 25enne di Haarlem per avere la meglio sullo statunitense di origine elvetiche Alexandre Ritschard, arrivato dalle qualificazioni a giocarsi la finale. Mai in discussione in match, con il rappresentante dei Paesi Bassi che ha dimostrato di avere una marcia in più: 63 62 il risultato finale in un’ora e 14 minuti. A fine match la soddisfazione del vincitore è evidente: ”Non mi sarei aspettato – afferma Griekspoor – di riuscire a fare mio questo terzo torneo consecutivo, specie perché avevo di fronte un giocatore che sin dalle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) –conferma il suo stato di grazie anche allo Sporting Poseidon di Ercolano (Napoli) e dopo i successi di Murcia (Spagna) e Napoli, si porta a casa anche il challenger Atp 80Cup. Bastano due set al 25enne di Haarlem per avere la meglio sullo statunitense di origine elvetiche Alexandre Ritschard, arrivato dalle qualificazioni a giocarsi la finale. Mai in discussione in match, con il rappresentante dei Paesi Bassi che ha dimostrato di avere una marcia in più: 63 62 il risultato finale in un’ora e 14 minuti. A fine match la soddisfazione del vincitore è evidente: ”Non mi sarei aspettato – afferma– di riuscire a fare mio questo terzo torneo consecutivo, specie perché avevo di fronte un giocatore che sin dalle ...

L'allenatore di Berrettini Santopadre: 'Ora Italia esempio per il mondo' ...a ridosso dei campi della Vesuvio Cup l'amicizia con Cobolli e col fratello e allenatore Stefano: 'Non a caso ho portato anche mio figlio' sorride. Un'occasione ovviamente per parlare di tennis e del ...

