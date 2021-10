Tennis, Norrie - Basilashvili è la finale a Indian Wells (Di domenica 17 ottobre 2021) Battuti rispettivamente in semifinale Dimitrov e Fritz Indian Wells (USA) - Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili si giocheranno la finale del "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) Battuti rispettivamente in semiDimitrov e Fritz(USA) - Camerone Nikolozsi giocheranno ladel "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, ...

Advertising

infoitsport : Tennis, Indian Wells - Norrie-Dimitrov 6-2 6-4: il britannico domina e vola alla prima finale Masters 1000 in carri… - Ubitennis : ATP Indian Wells, Basilashvili: “Norrie è un giocatore intelligente, ma se gioco il mio tennis posso fare bene' - Ubitennis : ATP Indian Wells, Cameron Norrie dal college in Texas alla finale in California: 'Mi godo il mio tennis' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Indian Wells: finale a sorpresa tra Norrie e Basilashvili - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Indian Wells: finale a sorpresa tra Norrie e Basilashvili -