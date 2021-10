Tempesta d' amore | anticipazioni 17 ottobre | Rosalie aiuterà Alfons

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 17 ottobre 2021)Engel tornerà alla ribalta ad', come segnalano ledi oggi, domenica 17. La vulcanica compagna di Michael, infatti, dopo aver raccolto lo sfogo diche le ha spiegato di essere in apprensione per Hildegard, a sua volta in crisi per l'imminente competizione culinaria «La frusta d'oro», ha consigliato all'anziano concierge di acquistare e regalare un abito nuovo alla consorte da indossare alla gara. La Engel si è offerta di assisterenell'acquisto e, grazie al suo prezioso aiuto, l'uomo incasserà l'entusiasmo e la gratitudine di Hildegard che riceverà un meraviglioso dirndl., però, farà capire al Sonnbichler di pretendere una sorta di contropartita per averlo pazientemente aiutato e gli ...