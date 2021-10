Supermercati: ecco come e dove risparmiare facendo la spesa (Di domenica 17 ottobre 2021) I migliori Supermercati per risparmiare e fare una spesa top: ecco tutte le informazioni necessarie per farlo. La classifica dei migliori Supermercati (foto: Pixabay).Fare la spesa è una delle preoccupazioni che più impegnano nel quotidiano famiglie e single; trovare i giusti alimenti e non farsi mancare nulla a tavola, pur tenendo d’occhio il portafogli e non spendendo cifre esorbitanti, è infatti l’obiettivo primario. Ma come fare per abbinare qualità e convenienza? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto in realtà ci si aspetti. Una recente indagine effettuata da Altroconsumo permette infatti di capire dove fare la spesa per risparmiare diversi euro, che fa senz’altro comodo avere ... Leggi su formatonews (Di domenica 17 ottobre 2021) I miglioripere fare unatop:tutte le informazioni necessarie per farlo. La classifica dei migliori(foto: Pixabay).Fare laè una delle preoccupazioni che più impegnano nel quotidiano famiglie e single; trovare i giusti alimenti e non farsi mancare nulla a tavola, pur tenendo d’occhio il portafogli e non spendendo cifre esorbitanti, è infatti l’obiettivo primario. Mafare per abbinare qualità e convenienza? La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto in realtà ci si aspetti. Una recente indagine effettuata da Altroconsumo permette infatti di capirefare laperdiversi euro, che fa senz’altro comodo avere ...

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati ecco Euro nel carrello: ecco a cosa serve veramente! Euro nel carrello, perché è stato istituito questo meccanismo nei supermercati e nei vari negozi? Ecco a cosa serve davvero. Siamo abituati da sempre, che sia nei grandi supermercati oppure in diversi altri negozi o catene, di inserire una moneta (che sia un Euro o ...

Chiacchiere e caffè in fila, la svolta dei supermercati: casse lente per chi è solo Nei supermercati slow, ci sono anche tavolini per un caffè tra i surgelati e la verdura, e sedie ... Ecco come ottenerlo Uno studio dell'Active Ageing Silver Marketing lab della Bocconi aveva confermato ...

Supermercati: ecco come e dove risparmiare facendo la spesa Formatonews Lecce, dopo la chiusura di Lidl a rischio altri sei market: ecco perché La chiusura del supermercato Lidl potrebbe non essere un caso isolato: a “rischio” chiusura altri 6 supermarket di Lecce. La Provincia ha avviato le procedure di verifica di ...

Ecco la macchina ’mangia plastica’ Sconti ai cittadini che riciclano Un passo in più verso l’universo green e della sostenibilità. A San Lazzaro, per volere dell’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli, arriva l’apparecchio mangia plastica. Per aumentare la differenz ...

