Superbike | Scott Redding | “Ho imparato la lezione da gara-1 in Argentina”

Scott Redding commenta ai microfoni della Superbike il successo nella race-2 del Gran Premio d'Argentina, penultimo atto del Mondiale 2021. Il britannico, sconfitto in volata la Superpole Race, si è imposto nell'ultima prova di San Juan al termine di una spettacolare battaglia contro il connazionale Jonathan Rea (Kawasaki) ed turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Il centauro di Ducati ha commentato alla stampa: "Sono molto contento di questa seconda manche e ho imparato la lezione per quanto accaduto in gara-1. Ho cercato di rimanere calmo e non forzare troppo nei primi giri, tenendo il ritmo di chi mi precedeva. Con costanza poi ho messo la mia aggressività e sono riuscito ad andare via. Un risultato che mi rende felice".

