Superbike | Alex Lowes salta gara-2 in Argentina | problemi alla mano destra per il britannico

(Di domenica 17 ottobre 2021)non correrà la-2 del Gran Premio di, penultimo atto del Mondiale2021. Ildi Kawasaki è stato dichiarato unfit dai medici dopo la Superpole Race di questo pomeriggio. L’infortuniocontinua a mettere in difficoltà l’inglese che in queste ultime prove non riesce a supportare come vorrebbe il proprio teammate Jonathan Rea nella lotta per il Mondiale 2021 contro il turco Toprak Razgatl?o?lu.dovrebbe tornare in azione in Indonesia tra un mese per l’ultimo atto della stagione. Il condizionale resta d’obbligo visto che non è la prima volta che il portacolori di Kawasaki rinuncia all’ultimo a correre. Il crash in quel di Barcellona ha inciso in modo ...