Sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma | Johnny Depp | dopo l’attesa il tripudio dei fan FOTO

Centinaia di fan lo accolgono all'ingresso dell'Hotel impedendogli di proseguire e raggiungere l'Auditorium Parco della Musica, dove l'attore è atteso da un folto pubblico desideroso di veder il loro beniamino attraversare la passerella della maniFestazione capitolina. Johnny Depp è atterrato ieri 16 ottobre su un volo privato a Fiumicino e, secondo quanto rivelano alcuni rumors, …

